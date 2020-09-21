(Özel) 72 yaşındaki yaşlı kadın maske takmayanlar için gözyaşlarına boğuldu
TUZLA İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ TARAFINDAN YAPILAN MASKE DENETİMİNDE, VATANDAŞLARIN MASKE KULLANIMLARI KONTROL EDİLDİ. DENETİMLER SIRASINDA 72 YAŞINDAKİ BİR KADININ VATANDAŞLARIN MASKE TAKMAMASINA TEPKİ GÖSTEREREK GÖZYAŞLARINA BOĞULDU.
Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan maske denetiminde, vatandaşların maske kullanımları kontrol edildi. Denetimler sırasında 72 yaşındaki bir kadının vatandaşların maske takmamasına tepki göstererek gözyaşlarına boğuldu.
Denetimler kapsamında maske takmayan vatandaşlara para cezası kesildi. Ceza yazılan vatandaşlardan polise tepki verenler oldu. 72 yaşındaki bir kadın ise maske takmayan vatandaşlara sitem ederek gözyaşlarına boğuldu.
kendisini 3 maskeyi üst üste taktığını söyleyen yaşlı kadın, "Böyle bizim sonumuz ne olacak. Onlar da taksalar maske. Onlar böyle yaparken hiçbir hastalık gitmiyor. Bakın ben kaç tane taktım maske. Maske takmıyorlar ondan hastalık yayılıyor. Bizim canımız yok mu? 72 yaşımdayım şu an üç tane maske takıyorum” ifadelerinde bulundu.
Genç kadından ilginç savuma
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan maske denetiminde caddede maskesiz bir şekilde dolaşıp dondurma yiyen genç kadın, polis ekiplerinin uyarısına şaşırtan bir cevap verdi. "O zaman dondurma niye satıyorlar kapatsınlar” şeklinde tepki verdi.
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