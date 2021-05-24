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(Özel) 6 katlı binanın elektrik panosunda çıkan yangın korkuttu

Zeytinburnu’nda 6 katlı binanın elektrik panosunda çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın nedeniyle binanın içini duman kaplarken, mahsur kalan 25 kişi itfaiye ekipleri tarafından camdan tahliye edildi.

Asayiş 24.05.2021, 19:57
(Özel) 6 katlı binanın elektrik panosunda çıkan yangın korkuttu

Zeytinburnu’nda 6 katlı binanın elektrik panosunda çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın nedeniyle binanın içini duman kaplarken, mahsur kalan 25 kişi itfaiye ekipleri tarafından camdan tahliye edildi.

Yangın, saat 17.30 sıralarında Zeytinburnu Gökalp Mahallesi Şehit Komiser Günaydın Sokak’taki 6 katlı binada çıktı. Edinilen bilgiye göre, 6 katlı binanın girişinde bulunan elektrik panosunda yangın çıktı. Duman binanın içini kaplarken, evlerinde duman nedeniyle mahsur kalan 25 kişi itfaiye ekiplerinin yardımıyla camdan çıkarıldı. Sağlık ekipleri dumandan etkilenen bazı vatandaşlara olay yerinde müdahale ederken, yaşlı bir kadın ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Vatandaşların tahliye edilmesinin ardından ekipler yangını kısa sürede söndürdü. Ekipler, yangının çıkış sebebini belirlemek için çalışma başlattı.

Olayı gören Hasan Hüseyin Bölükbaşı, “Evden geliyordum. Yukarıdan dumanlar geliyormuş. Dumanlardan dolayı itfaiyeler geldi. Merdivenle ev sahiplerini aşağıya indirdiler. Beti benzlerinde sorunlar vardı kurtarılanların. Ambulans falan da geldi, tedavilerini yapıyorlardı” dedi.
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