(Özel) 3 yaşındaki çocuğun feci ölümü

Çağlayan’da sokak arasında seyir halinde olan taksi, sokakta oynayan 3 yaşındaki erkek çocuğu ezdi. Taksicinin şoka girdiği o dehşet anları kameralara yansırken, taksicinin hastaneye götürdüğü çocuk hayatını kaybetti. Polis taksi sürücüsünü gözaltına aldı.

Olay, dün saat 15.30 sıralarında Kağıthane Çağlayan’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre öğle saatlerinde 34 TCR 75 plakalı ticari taksiye müşteri alan Mirza Turkak (24), seyretmeye başladı. Taksici aracıyla sokakta ilerlediği esnada yolda oynayan 3 yaşındaki Faruk Karaboğa’ya çarparak altına aldı.

Sokakta oynayan 3 yaşındaki çocuğu ezdi

Çocuğun üstünden geçtikten sonra fark ederek duran taksici, panikle araçtan indi. Yerde hareketsiz şekilde yatan çocuğu kucaklayan taksici Turkak, koltuğa koyduktan sonra özel bir hastaneye götürdü. Hastanede ilk müdahalesi yapılan çocuk sevk edildiği Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

Kucağında ezdiği çocuğu taşıyan taksici şoka girdi

Taksicinin şoka girdiği o dehşet anları ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, taksici çocuğu ezdikten sonra duruyor. Araçtan inen taksici çocuğu kucaklayarak taksiye koyuyor. Vatandaşların koşarak geldiği olay yerinde taksici şok geçiriyor. Taksici ardından taksiyle olay yerinden uzaklaşıyor.

Polis taksiciyi gözaltına aldı

Olayın ardından çalışma başlatan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu. Çağlayan Polis Merkezi Amirliği ekipleri ise taksi sürücüsü Mirza Turkak’ı savcılık talimatıyla gözaltına aldı. Sürücü adli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.