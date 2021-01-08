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(Özel) 11 yaşındaki çocuğun kargo aracının altında kaldığı dehşet anları kamerada

Şişli’de sokak üzerinde bisiklet süren 11 yaşındaki çocuk, seyir halinde olan kargo aracının altında kaldı. Vatandaşların bağırmasıyla durarak geri manevra yapan sürücü, çocuğu aracın altından çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Ağır yaralanan çocuğun kaldırıldığı hastanede beyin ölümünün gerçekleştiği öğrenilirken, sürücü de polis tarafından gözaltına alındı. Dehşet anlarında yaşananlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Asayiş 08.01.2021, 09:32
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(Özel) 11 yaşındaki çocuğun kargo aracının altında kaldığı dehşet anları kamerada

Şişli’de sokak üzerinde bisiklet süren 11 yaşındaki çocuk, seyir halinde olan kargo aracının altında kaldı. Vatandaşların bağırmasıyla durarak geri manevra yapan sürücü, çocuğu aracın altından çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Ağır yaralanan çocuğun kaldırıldığı hastanede beyin ölümünün gerçekleştiği öğrenilirken, sürücü de polis tarafından gözaltına alındı. Dehşet anlarında yaşananlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, dün saat 16.20 sıralarında Şişli Halil Rıfat Paşa Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre akşamüstü 11 yaşındaki Deniz Aslan bisikletine binerek sokak üzerinde sürmeye başladı. O esnada 34 GIR 38 plakalı kargo aracıyla sokağa giren sürücü Vahdet V. (38), çocuğu göremeyerek ezdi. Çocuğun aracın altında kaldığını gören çevredeki vatandaşlar ise sürücüye bağırarak uyarmak istedi. Sesleri duyan sürücü, çocuk aracın altındayken bir de geri manevra yaptı. Manevranın ardından araçtan inen sürücü, altındaki çocuğu çıkartarak sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Vatandaşların panikle koşarak geldiği olayda, kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Aslan’ı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Şişli’deki özel bir hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı.

Olayı gören kadınlar yere oturup ağladı

Dehşet anlarında yaşananlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, sokak üzerinde seyreden kargo aracı bir anda duruyor. Vatandaşların koşmaya başladığı görüldüğü esnada ise araç sürücüsü geri manevra yapıyor. Çevredeki vatandaşlar panikle aracın olduğu yere koşuyor. Devamında ise bir kadının yere oturarak ağladığı diğer kadının ise elleriyle başını tuttuğu görülüyor.

Çocuğun hastanede beyin ölümü gerçekleşti

Öte yandan olayda ağır yaralanan Deniz Aslan’ın kaldırıldığı hastanede ameliyata alındığı ancak beyin ölümünün gerçekleştiği öğrenildi. Olayın ardından kaza yerine gelen polis ekipleri ise vatandaşların ve sürücünün ifadesine başvurarak çalışma yaptı. Yapılan çalışmaların ardından tutanak tutan polis, sürücü Vadet V.’yi de gözaltına alarak emniyete götürdü. Olayla ilgili konuşan bir kadın, “Ben geldiğimde çocuk yerdeydi. Bisiklete girdiğini gördüm, sonrasında kafamı kaldırıp bakmadım” dedi.

Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.
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