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Özcan Deniz’in velayet davasında karar verildi!

Oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz’in 2019 yılında boşandığı eşi Feyza Aktan’a 3 yaşındaki oğlu için açtığı velayet davası karara bağlandı. İstanbul 17. Aile Mahkemesi oğullarının velayetinin anne Feyza Aktan’da kalmasına karar verdi.

Asayiş 24.12.2021, 16:09 24.12.2021, 16:17
Özcan Deniz’in velayet davasında karar verildi!

Oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz’in 2019 yılında boşandığı eşi Feyza Aktan’a 3 yaşındaki oğlu için açtığı velayet davası karara bağlandı. İstanbul 17. Aile Mahkemesi oğullarının velayetinin anne Feyza Aktan’da kalmasına karar verdi.

Oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz’in 2019 yılında boşandığı eşi Feyza Aktan’a 3 yaşındaki oğlu için açtığı velayet davası karara bağlandı. Yaklaşık bir buçuk yıldır süren velayet davasının İstanbul 17. Aile Mahkemesindeki karar duruşmasına Feyza Aktan, Özcan Deniz ve tarafların avukatları katıldı. Özcan Deniz duruşmaya, ağabeyi Ercan Deniz ile gelirken, gizlilik kararı olan duruşmaya basın mensupları alınmadı.

Yaklaşık bir saat süren duruşma, karar arası verdi. Duruşmanın karar arası verdiği esnada, Feyza Aktan salondan ağlayarak çıktı.

Özcan Deniz’in açtığı velayet davasının reddine karar veren mahkeme, oğullarının velayetinin anne Feyza Aktan’da kalmasına karar verdi.

“Hakime hanım olması gerektiği gibi hassas davrandı”

Duruşmanın ardından açıklama yapan Özcan Deniz, “Çocuğun yaşı küçük olduğu için doğal olarak hakime hanım olması gerektiği gibi hassas davrandı. Oğlum ile görüşme günlerim artırıldı. Oğlum üzerindeki haklarım biraz daha düzenlendi. Hala, oğlumun velayetiyle ilgili kararı daha okumadım açıkçası. Ya ben anlayamadım içeride çok kısa bir konuşma oldu ya da okuyunca daha iyi anlayacağım. Ne karar verildi bununla ilgili hala bir fikrim yok ama oğlumla ilgili görüşme günlerim artırıldı ve bu saatten sonra biraz daha oğlumla ilişkimiz bizim inisiyatifimiz ile olacak” ifadelerini kullandı.

“Özcan bey ile çocuğu şahsi günlerinden daha fazla görüştürüyordu”

Feyza Aktan’ın avukatı Altın Mimir açıklamasında, “Açtıkları dava ret oldu. Çocuğun velayeti müvekkilimde devam etmekte. Özcan beyin lehine şahsi ilişkinin kısmen artırılması yönünde karar verildi ama öncesinde de zaten müvekkilim, Özcan bey ile çocuğu şahsi günlerinden daha fazla görüştürüyordu. Dolayısıyla açmış oldukları davada iddia ettikleri her şeyin gerçek dışı olduğu ve kanıtlayamadıkları açığa çıktı” diye belirtti.

“Gerçekten bittiğine inanamıyorum”

Feyza Aktan ise duruşmanın ardından yaptığı açıklamada, Bir buçuk yılın ardından aslında bir sinir boşalması yaşadım. Hala da kararın farkında değilim, gerçekten bittiğine inanamıyorum. Derin bir nefes almaya ihtiyacım var, o yüzden çok teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

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