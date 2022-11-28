Özbekistan’ın Karakalpakistan Özerk Cumhuriyetindeki olaylarla ilgili yargı süreci başladı

Özbekistan’ın Karakalpakistan Özerk Cumhuriyetinde geçtiğimiz temmuz ayında yaşanan 18 kişinin hayatını kaybettiği, 243 kişinin yaralandığı olaylarda yargı sürecinin başladığı bildirildi.

Özbekistan Yüksek Mahkemesi Basın Merkezi, Karakalpakistan’ın başkenti Nukus’ta geçtiğimiz temmuz ayında çıkan olayların yargı sürecine ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, Buhar Bölge Mahkemesinde Nukus’taki olayları organize etmekle şüphelenen 22 kişinin yargılanmasına başlandığı belirtildi. Şüpheliler arasında okul, üniversite öğretmenleri, emekliler, iş adamları, çiftçiler ve ceza soruşturma memurunun olduğu aktarılırken, 20 şüphelinin tutuklu, iki şüphelinin ise ev hapsinde olduğu kaydedildi.

Özbekistan’da temmuzda kamuoyu tartışmalarına açılan anayasal değişikliklere ilişkin yasa tasarısı Karakalpakistan’da protestolara neden olmuştu. Karakalpakistan’ın başkenti Nukus’un merkezinde toplanan halk, anayasa’dan cumhuriyetin egemenlik statüsü ve referandumla Özbekistan’dan ayrılma hakkının çıkarılmasına karşı çıkmıştı. Özbekistan makamları ise, tasarının Karakalpakistan halkı tarafından yanlış anlaşıldığını açıklamış, bölgede olağanüstü hal ilan edilmişti.

Öte yandan Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Nukus’u ziyaret ederek, bölgenin parlamento üyeleri ve aktivistleri yaptığı görüşmede Anayasa’daki Karakalpakistan’ın özel hukuki statüsüyle ilgili maddelerin değişmeyeceği sözü vermesiyle olaylar dinmişti.

Özbekistan sağlık makamları olaylarda 18 kişinin hayatını kaybettiğini, 38’i kolluk kuvvetleri görevlisi toplam 243 kişinin yaralandığını açıklamıştı.