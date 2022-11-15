Özbekistan’dan getirilen FETÖ terör örgütü sanığı Gürbüz Sevilay için 15 yıl hapis istemi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığının operasyonuyla yurt dışında yakalanıp Türkiye’ye getirilen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) sanığı Gürbüz Sevilay için 15 yıla kadar hapis istendi.

FETÖ sanığı Gürbüz Sevilay, Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, başka bir ilden tutuksuz sanık olarak video konferans yöntemi ile katıldı. Mahkeme heyeti başkanı, mahkeme salonunda önceki duruşmada alınan ara karar nedeniyle dava dosyasına gelen evrakı okudu. Ardından esas hakkında mütalaasını sunması için savcıya söz verdi. Mütalaada, Özbekistan’da yakalanıp Türkiye’ye getirilen Sevilay’ın "örgüte silah sağlamak" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" ile suçlandığı belirtildi. Mütalada, Sevilay’ın terör örgütü PKK mensuplarına mühimmat temin ettiği suçlaması için yeterli delil bulunmadığı ifade edilirken sanığın FETÖ irtibatının tespit edildiği aktarıldı. Sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. Duruşma, Sevilay ve avukatının mütalaaya karşı savunma hazırlamak için süre talep etmesi nedeniyle 17 Ocak 2023’e ertelendi.