Özbekistan İçişleri Bakanı Bobojonov, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş’ı ziyaret etti

Çeşitli temaslarda bulunmak için Türkiye’ye gelen Özbekistan İçişleri Bakanı Korgeneral Pulat Bobojonov, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş’ı makamında ziyaret etti.

Bir dizi temasta bulunmak için önceki gün Türkiye’ye gelen Özbekistan İçişleri Bakanı Korgeneral Pulat Bobojonov, temaslarının son gününde beraberindeki heyet ile İstanbul Emniyet Müdürlüğüne ziyaret gerçekleştirdi. Özbekistan İçişleri Bakanı Bobojonov başkanlığındaki heyet, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş’ı makamında ziyaret etti. Dün İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün Vatan Yerleşkesindeki merkezinde gerçekleşen ziyarete, Özbekistan İçişleri Bakanı Korgeneral Pulat Bobojonov ile birlikte beraberindeki 13 kişilik heyet katıldı. İl Emniyet Müdürü Aktaş’ın makamında yaklaşık 1 saat 20 dakika süren görüşmeye, İstanbul İl Emniyet Müdür Yardımcıları ve ilgili şube müdürleri de katıldı.

Toplantıda, İstanbul Emniyet Müdürlüğünün yapısı, işleyişi, görev alanına giren hususlar ile İstanbul’da bulunan turistik bölgelerin güvenlik ve emniyeti hakkında heyete bilgi aktarıldı. İl Emniyet Müdürü Aktaş, ziyaret kapsamında konuk heyetin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ziyaretin iki ülke arasındaki polis işbirliğini daha da güçlendirmesi temennisinde bulundu. Özbekistan İçişleri Bakanı Bobojonov ise gösterilen yakın ilgi ve misafirperverlikten dolayı Aktaş’a teşekkür etti.

Görüşmenin sonunda Aktaş ve heyetler, birbirlerine ziyaretin anısına plaket takdim etti.