banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Elon Musk: Patron olmaktan nefret ediyorum
Elon Musk: Patron olmaktan nefret ediyorum
Üstün Hoca anlatıyor; “Bağışlarınız nasıl can buluyor?”
Üstün Hoca anlatıyor; “Bağışlarınız nasıl can buluyor?”
Yeni 2022 Opel Astra tanıtıldı
Yeni 2022 Opel Astra tanıtıldı
Yabancıya konut satışında yüzde 185 artış
Yabancıya konut satışında yüzde 185 artış

Öz çekim yaparken Dicle Nehri’ne düşen kadını vatandaşlar kurtardı

Diyarbakır’ın Sur ilçesi Tarihi Ongözlü Köprüde öz çekim yapan 2 çocuk annesi kadın, dengesini kaybederek Dicle Nehrine düştü. Çığlıklar üzerine kadın, çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarılarak ambulansla en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Asayiş 13.07.2021, 10:47
Öz çekim yaparken Dicle Nehri’ne düşen kadını vatandaşlar kurtardı
banner502

Diyarbakır’ın Sur ilçesi Tarihi Ongözlü Köprüde öz çekim yapan 2 çocuk annesi kadın, dengesini kaybederek Dicle Nehrine düştü. Çığlıklar üzerine kadın, çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarılarak ambulansla en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay, dün gece geç saatlerde Diyarbakır’ın merkez Sur ilçesi Tarihi Ongözlü Köprüde meydana geldi. İddiaya göre, 2 çocuk annesi N.D., isimli kadın, öz çekim yapmak için köprünün duvarlarına çıktı. Bu sırada çekim yapan N.D., geriye doğru yaslanmasıyla dengesini kaybederek köprüden Dicle Nehri’ne düştü.

Vatandaşlar kadını sudan çıkardı

İmdat çığlıkları üzerine çevredekiler durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirirken, köprü çevresinde bulunan vatandaşlar da kadının düştüğü alana girmeye başladı. Vatandaşların bulduğu N.D., battaniye yardımıyla su içerisinde taşınarak çıkarıldı. Vatandaşların yardımıyla çevrede hazır bekletilen ambulansa alınan N.D., hastaneye götürülerek tedavi altına alındı. N.D.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Yorumlar (0)
29°
açık
banner501