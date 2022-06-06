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Oyuncu İlker Kurt hayatını kaybetti

Oyuncu İlker Kurt hayatını kaybetti. Kurt’un vefat haberini Filim-San Vakfı Müdürü Kıvanç Terzioğlu sosyal medya hesabından duyurdu.

Asayiş 06.06.2022, 13:33
Oyuncu İlker Kurt hayatını kaybetti

Oyuncu İlker Kurt hayatını kaybetti. Kurt’un vefat haberini Filim-San Vakfı Müdürü Kıvanç Terzioğlu sosyal medya hesabından duyurdu.

Oyuncu İlker Kurt vefat etti. Kurt’un vefat haberini sosyal medya hesabından duyuran Filim-San Vakfı Müdürü Kıvanç Terzioğlu “Filim-San Vakfı üyelerimizden oyuncu dostunuz İlker Kurt’u kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz” paylaşımında bulundu.

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