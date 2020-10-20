Oyuncak ayı içerisine gizlenen esrar ele geçirildi

Malatya’da yolcu otobüsünde yapılan aramada, oyuncak ayı içerisine gizlenmiş 6 kilo 224 gram kubar esrar ele geçirilirken, bir kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından koordineli olarak yapılan çalışma sonucunda, Malatya-Elazığ karayolu yol uygulama noktasında batı illerine giden bir yolcu otobüsünde arama yapıldı. Aramalarda bir yolcuya ait oyuncak ayı içerisinde 6 kilo 224 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Konu ile ilgili D.T. isimli şahıs yakalanarak TCK 188 suçundan işlem yapıldı. Zanlının gözaltına alındığı belirtilirken, adli makamlara sevk edileceği kaydedildi.