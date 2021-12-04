Oyun salonundan hırsızlık anı kameralara yansıdı

Muğla’nın Menteşe ilçesindeki oyun salonunda bir şahsın çantasındaki oyun kolu ile işletmedeki orijinal oyun kolu değiştirdiği anlar kameralara yansıdı.

Olay, Muğla’nın Menteşe ilçesinde bir oyun salonunda meydana geldi. Salona gelen bir şahıs, çantasındaki oyun kolunu, işletmedeki kol ile değiştirdikten sonra hesabını ödeyip salondan çıktı. Hırsızlık anları ise işletmenin güvenlik kameralarına yansıdı.

İşletme sahibi, "Şahıs önce salondaki kolu uzun uzun inceleyip bacaklarının arasına saklıyor. Sakladığı benim orijinal kolumu, çantasındaki başka bir kolla değiştiriyor. İşini bitirdikten sonra hesabını ödeyip gidiyor" dedi. İşletme sahibi karakola giderek şahıstan şikayetçi olacağını belirtti.