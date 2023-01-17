Oyun parkını ateşe verdiler

Mardin’in Nusaybin ilçesinde kimliği belirsiz kişilerce bir oyun parkı ateşe verilirken, duyarlı bir vatandaş alevlere yangın tüpüyle müdahale etti.

Mardin Nusaybin ilçesi Abdulkadir Paşa Mahallesi’nde kimliği bilinmeyen kişilerce oyun parkı ateşe verildi. Parktaki plastik malzemeler yanarak küle döndü. Bir vatandaş alevlere yangın tüpüyle müdahale ederken, o anlar vatandaşın cep telefonuna yansıdı. Mahalle sakinleri ise olayla ilgili ve daha önce de meydana gelen benzer olaylarla ilgili caydırıcı tedbirler alınmasını istedi.