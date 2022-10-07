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Oyun oynarken torpil elinde patladı
Tekirdağ Çorlu’da oyun yaparken elinde torpil patlayan yabancı uyruklu çocuk yaralandı.
Asayiş 07.10.2022, 15:45
Tekirdağ Çorlu’da oyun yaparken elinde torpil patlayan yabancı uyruklu çocuk yaralandı.
Olay, Çobançeşme Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı üzerindeki Cumhuriyet Parkı’nda meydana geldi. İddiaya göre, parkta arkadaşlarıyla oyun oynayan yabancı uyruklu çocuğun elle temas ettiği torpil patladı.
Elinden yaralanan çocuk, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.