Oyun oynarken koluna demir saplanan çocuk ağır yaralandı

Siirt’te arkadaşlarıyla oyun oynadığı sırada koluna demir saplanan çocuk, hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kooperatif Mahallesi Nihat Aykut Caddesinde 12 yaşındaki Ramazan G., arkadaşlarıyla oynarken çıktığı korkulukta bulunan demir koluna saplandı. Haber verilmesiyle olay yerine itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri demiri keserek yaralı çocuğu 112 sağlık ekiplerine teslim etti. Ramazan G., Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.