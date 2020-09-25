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Oynadığı el yapımı silah patladı, elinden yaralandı
SİLAH VE SİLAHA AİT MERMİLERE EL KONULDU
Asayiş 25.09.2020, 10:45
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Zonguldak’ta tek atımlık tabanca görevi gören el yapımı silahla oynayan adam silahın patlaması sonucu elinden yaralandı.
Edinilen bilgiye göre olay Çaydegirmeni Beldesi Merkez Mahallesi’nde gece 02.50 sıralarında meydana geldi. Alkollü olduğu öğrenilen İ.S. isimli şahıs; 7.65 çapında tek atımlık tabanca görevi gören, el yapımı silah diye tabir edilen cisimle oynadığı esnada silahın patlaması sonucu elinden vurularak yaralandı.
Hastaneye kaldırılan İ.S.’nin hayati tehlikesi bulunmazken, silah ve silaha ait mermilere el konuldu. İ.S. hakkında 6136 S.K.M. kapsamında adli işlemler başlatıldı.
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