Oy kullanmak için evde tek bırakılan çocuk yangın çıkardı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde oy kullanmaya giden çiftin evde tek başına bıraktığı 4 yaşlarındaki çocuğu, çakmakla oynarken yangın çıkardı. İtfaiye ekiplerinin dikkati sayesinde çocuk yara almadan kurtuldu.

Olay, Gebze’nin Akse Mahallesi 483 Sokak üzerinde bulunan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, oy kullanmaya giden karı-koca, 4 yaşlarındaki çocuklarını evde tek başına bıraktı. Bir süre sonra çakmakla oynayan küçük çocuk, yangın çıkardı. Dumanları gören komşular hemen 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, evde küçük çocuğun olduğunu fark etti. Yangın büyümeden alevleri söndüren ekipler, çocuğu evden çıkararak sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekiplerinin gelmesiyle ambulansa alınan küçük çocuk kontrolden sonra ailesine teslim edildi.

Haberi alan anne-baba ise eve gelerek büyük korku yaşadı.