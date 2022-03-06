Ovruch kenti, Rus saldırılarının ardından harabeye döndü

Rus ordusunun Ukrayna’daki Ovruch kentine saldırıları nedeniyle yollar kapandı ve 30 ev kullanılamaz hale geldi.

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırılarının 11. gününde bu kez hedef Jitomir Oblastı’na bağlı Ovruch kenti oldu. Rus ordusu tarafından kente düzenlenen füze saldırılarında 30 müstakil ev ve yollar harabeye döndü. Kentteki 5 evin tamamen yıkıldığı ve 25 evin de büyük hasar aldığı öğrenildi. Kentin bağlantı yollarında da füze saldırıları nedeniyle büyük çukurlar oluşurken, kente tüm ulaşım yolları kapandı. Ukrayna İçişleri Bakanlığı düzenlenen saldırılardan sonra fotoğraf ve görüntüler yayınlayarak kentteki son durumu gözler önüne serdi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, “Ovruch kentinde müstakil evlere yapılan füze saldırıları sonucunda 5’i tamamen olmak üzere 30 ev yıkıldı. Verilere göre saldırılarda ölü veya yaralı yok. Ukrayna Devlet Acil Servisi’nden 12 kişi buradaki çalışmalara katıldı” ifadelerine yer verildi.