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Oturuma hazır binadan 12 su sayacı ve 21 çeşme bataryası çalındı

Konya’da oturmaya hazır 5 katlı binada bulunan 21 çeşme ve 12 su sayacı kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından çalındı.

Asayiş 05.06.2021, 12:30
Oturuma hazır binadan 12 su sayacı ve 21 çeşme bataryası çalındı

Konya’da oturmaya hazır 5 katlı binada bulunan 21 çeşme ve 12 su sayacı kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından çalındı.

Olay, merkez Meram ilçesi Alpaslan Mahallesinde bulunan 5 katlı inşaatı tamamlanmış apartmanda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, ev sahipleri evlerine kontrol için geldiğinde su sayaçları ve çeşmelerin yerinde olmadığını gördü. Olayın fark edilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri çağrıldı. Polis ekipleri evde yaptığı incelemede 12 su sayacı ve 21 çeşme bataryasının yerinden sökülerek çalındığını tespit etti. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, polis çeşme bataryaları ve su sayaçlarını çalan kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.
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