Oturdukları balkon çöken çift neye uğradığı şaşırdı

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde evli çiftin oturduğu balkon bir anda çöktü. Şoka giren ev sahibi, "Ben ne olduğunu anlayamadım, bir anda etraf dönmeye başladı" dedi.

Olay, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi’ndeki 3 katlı binanın zemin katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Elif ve Efkan Duran çifti, evlerinin balkonunda oturdukları esnada balkon çöktü. Neye uğradıklarını şaşıran çift, adeta şoke oldu. Sesleri duyarak aşağıya inen bina sakinleri çiftin yardımına koştu. Panik olan Elif Duran hastaneye kaldırıldı. Tedavisinin ardından evine dönen kadın, balkonun haline isyan etti. Duran çiftinin ve bina sakinlerinin, müteahhitten şikayetçi olacakları öğrenildi.

"Balkonda bir tane demir yok"

Bina sakinlerinden Murat Çamurlu, "2014 yılında bu binayı aldık. Bu binayı aldıktan sonra doğru düzgün rahat bir şekilde oturamadık. Alt kattaki komşularımızın rögarları taştı, evi çatladı, duvarları yarıldı. Bu zamana kadar hep bu binayı yapan şahıstan şikayetçiydik. Kaç kez çağırdık, geldi baktı ve bir şey yapmadan geri gitti. Bugün de durduk yere balkon çöktü. Bir tane demir yok. Nasıl Allah korkusu yok bunu yapanların. Biz gürültüye koştuk, yazık günah" dedi.

"Bu kadın bir daha nasıl girecek eve?"

Balkonun bir anda çöktüğünü söyleyen Ferdi Ateş, "Ev sahibi kadın hastanede, korkudan. Bu kadın bir daha nasıl girecek eve? Tonlarca para veriliyor, bu evler alınıyor. Kadın bu saatten sonra evinde oturamayacak. Hep bu korkuyla yaşayacak. Bizde gürültüye çıktık, o sırada balkonda oturuyordum" şeklinde konuştu.

"Burada hepimiz öleceğiz"

Balkonu çöktükten sonra hastaneye kaldırılan Elif Duran ise tedavisinin ardından evine döndü. Duran, "Evi 8 buçuk yıl önce aldık. İlk oturduğum sene duvarlarım çatlamaya başladı. Bütün apartman birlik olduk. Şikayetçi olmak istedim ama önüm kesildi. En sonunda halim bu. Balkonda otururken balkonum çöktü. 1. kat böyle düşerse üst katları düşünemiyorum. Burada hepimiz öleceğiz. Hala evimin duvarları çökmek üzere, zeminlerim hala oynuyor" ifadelerini kullandı.

"Ne olduğunu anlayamadım"

Müteahhitten şikayetçi olacağını belirten Duran, "Karşı tarafımda annemler oturuyor. Onlar ses duydu. Ben ne olduğunu anlayamadım, bir anda etraf dönmeye başladı. Yere düştüm, eşim ’Balkon çöküyor’ dedi, ben eşimin üstüne düştüm. Üst katlardan çökebilirdi, oradaki oturanlar benim üstüme de düşebilirdi. Şuan zaten hastaneden geldim, sakinleştirici yapıldı" diye konuştu.