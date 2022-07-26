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Oturduğu sandalyeden düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

Manisa’nın Demirci ilçesinde oturduğu sandalyeden düşerek ağır yaralandı. Yaşlı adam kaldırıldığı hastanede 8 günlük yaşam savaşını kaybederek hayatını kaybetti.

Asayiş 26.07.2022, 16:03
Oturduğu sandalyeden düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

Manisa’nın Demirci ilçesinde oturduğu sandalyeden düşerek ağır yaralandı. Yaşlı adam kaldırıldığı hastanede 8 günlük yaşam savaşını kaybederek hayatını kaybetti.

Manisa’nın Demirci ilçesine bağlı İmrenler Mahallesinde 19 Temmuz gece yarısı evindeki sandalyede otururken bir anda dengesini kaybeden Ramazan Akgül (85) isimli yaşlı adam dengesini kaybederek yere düştü. Sandalyeden düşme sonucu ağır yaralanan Ramazan Akgül Demirci Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk müdahalesinin ardından ileri tetkik amacı ile Salihli Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. 8 gündür yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren yaşlı adamın bugün yüksek tansiyona bağlı beyin kanaması geçirmesi sebebi ile vefat ettiği açıklandı.

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