Otoyoldaki kazada ağır yaralanmıştı, hastanede hayatını kaybetti

Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde yağışında etkisiyle kontrolden çıkan lüks otomobilin bariyerlere çarpması neticesinde meydana gelen kazada ağır yaralanan sürücü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Anadolu Otoyolu Sakarya Sapanca geçişi Ankara istikametinde meydana gelen kazada, Savaş Kılıç idaresindeki 41 ED 141 plakalı BMW marka lüks otomobil, yağışın etkisiyle kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Meydana gelen kazada otomobilde çıkan yangın diğer sürücülerin müdahalesiyle söndürülürken, ihbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, lüks otomobilde sıkışan sürücü Kılıç ve yolcu E.D.’yi çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında Sapanca Devlet Hastanesine sevk edilen sürücü, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Aynı otomobilde yolcu olarak bulunan E.R.D.’nin ise Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavisinin devam ettiği öğrenildi.