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Otoyolda yol ortasına oturan kadın, ölüme davetiye çıkardı

İstanbul-Çanakkale yolunda yol ortasına oturan bir kadın, yürekleri ağza getirdi.

Asayiş 14.10.2020, 09:27
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İstanbul - Çanakkale yolunun Tekirdağ'ın Malkara ilçesi civarında bir kadın, gece yarısı çift şeritli yolun ortasına oturarak, ölüme davetiye çıkardı. Yoldan geçen sürücülere korku dolu anlar yaşatan kadın, tavırlarıyla yürekleri ağza getirdi. Yoldan geçen duyarlı bir vatandaşın ihbarıyla olay yerine giden polis ekipleri, kadını ezilmekten kurtardı.

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