Otoyolda otomobil refüje çarptı: 2 ölü, 2 yaralı

İstanbul-İzmir otoyolunun Balıkesir bölümünde otomobilin refüje çarpması sonucu karı koca öldü, iki çocuğu ise yaralandı.

Mustafa Çekiç (39) yönetimindeki 26 SL 333 plakalı otomobil, İstanbul-İzmir otoyolunun Balıkesir bölümündeki Ortaca Mahallesi mevkiinde kontrolden çıkarak refüje çarptı. Kazada, sürücü Mustafa Çekiç (39) ile eşi Özlem Çekiç (39) olay yerinde yaşamını yitirdi, araçtaki çocukları Mina (8) ile Hasan Efe Çekiç (3) de yaralandı. İtfaiye ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkartılan Mustafa ve eşi Özlem Çekiç’in cenazesi, Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi morguna gönderildi. Sağlık ekiplerince yine aynı hastaneye kaldırılan Mina ile Hasan Efe Çekiç’in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Çekiç ailesinin Bodrum’a tatile gitmek için Eskişehir’den yola çıktıkları öğrenildi.