Otoyolda mahsur kalanlar için 2 helikopter tahsis edildi

Yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan Adana-Gaziantep otoyolunda mahsur kalan vatandaşlar için Kara Kuvvetleri Komutanlığı 2 adet helikopter görevlendirdi.

Dün akşamdan beri etkili olan kar yağışı nedeniyle Gaziantep ve çevresinde birçok yol trafiğe kapandı. Mahsur kalan vatandaşlar için kurtarma çalışmaları devam ederken, Kara Kuvvetleri Komutanlığı da Gaziantep Valiliği ile koordineli olarak vatandaşları kurtarmak ve bölgeye gıda yardımının ulaştırılması için 2 helikopter görevlendirildi.

Milli Savunma Bakanlığı Sosyal medyadan duyurdu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) resmi sosyal medyasından yaptığı açıklamada, “Kar nedeniyle kapanan Adana-Gaziantep otoyolunda mahsur kalan vatandaşlarımız için sıhhi tahliye sağlanması ve bölgeye gıda yardımının ulaştırılması için Kara Kuvvetleri Komutanlığımıza ait 2 adet helikopter görevlendirilmiştir” denildi.