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Otoyolda lastiği patlayan otomobil faciaya neden oluyordu
Adana’da seyir halindeki bir otomobilin otoyolda lastiğinin patlaması korku dolu anlara sahne oldu. Otoyoldaki diğer araçlar, lastiği patlayan otomobile çarpmaktan son anda kurtuldu. O anlar vatandaşlar tarafından görüntülendi.
Asayiş 26.01.2023, 12:30
Adana’da seyir halindeki bir otomobilin otoyolda lastiğinin patlaması korku dolu anlara sahne oldu. Otoyoldaki diğer araçlar, lastiği patlayan otomobile çarpmaktan son anda kurtuldu. O anlar vatandaşlar tarafından görüntülendi.
Alınan bilgiye göre, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda Mersin istikametine giden bir otomobilin lastiği patladı. Otoyolda bulunan diğer sürücüler, lastiği patlayan araca çarpmaktan son anda kurtuldu. O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Sürücü daha sonra aracını emniyet şeridine çekti.