banner484

banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Savaş uçağı, denizde yüzen insanların arasına düştü
Savaş uçağı, denizde yüzen insanların arasına düştü
Müge Anlı kardeşini canlı yayına çıkardı
Müge Anlı kardeşini canlı yayına çıkardı
İçişleri'nden 'şehit aileleri' için genelge
İçişleri'nden 'şehit aileleri' için genelge
Ülkelerden İsrail'e çağrı!
Ülkelerden İsrail'e çağrı!

Otoyolda hastalanan vatandaşa yardım etmek için duran doktorun aracına kurye çarptı

Esenyurt E-5 yan yolda hastalanan bir vatandaşa yardım etmek için duran doktorun aracına arkadan motosikletli kurye çarptı. Kazada kurye hafif şekilde yarandı.

Asayiş 11.05.2021, 16:33
Otoyolda hastalanan vatandaşa yardım etmek için duran doktorun aracına kurye çarptı

Esenyurt E-5 yan yolda hastalanan bir vatandaşa yardım etmek için duran doktorun aracına arkadan motosikletli kurye çarptı. Kazada kurye hafif şekilde yarandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Esenyurt E-5 yan yolunda meydana geldi. Avcılar istikametine doğru 34 AB 3439 plakalı aracıyla hareket halinde olan A.B. isimli doktor, yolda hastalanan bir vatandaşa müdahale etmek için durdu. Aracı fark edemeyen B.T. isimli motosikletli kurye, doktorun aracına arkadan çarptı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, hafif şekilde yaralanan B.T. isimli kuryeyi tedavi edilmesi için hastaneye kaldırdı.
Yorumlar (0)
16°
açık