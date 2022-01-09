Otoyolda faciadan dönüldü, İstanbul istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu

TEM Otoyolu Sakarya geçişinde arızalanarak emniyet şeridinde duran tur otobüsüne, tomruk yüklü bir tır çarptı. Otoyolda faciadan dönülen kazada ölen ya da yaralanan olmazken, İstanbul istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.

Kaza, TEM Otoyolu Sakarya geçişi Arifiye ilçesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametinde ilerlemekte olan N.U. idaresindeki 34 NK 5562 plakalı Mercedes marka tur otobüsü arızalandı. Arızalandıktan sonra sürücüsü tarafından emniyet şeridine çekilen araçta bulunan yolcular, başka bir otobüsle yollarına devam etti. Emniyet şeridinde duran otobüse aynı istikamete gitmekte olan F.S. idaresindeki 78 AAC 383 plakalı tomruk yüklü tır çarptı. Çarpışmanın etkisiyle tırdaki tomruklar yola savrulurken, kaza yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Otobüs içerisinde yolcu olmaması olası bir facianın önüne geçti. Kaza nedeniyle İstanbul istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Araçların yoldan kaldırılması ile birlikte trafik kontrollü bir şekilde sağlandı. Maddi hasarın meydana geldiği kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.