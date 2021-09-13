Otoyolda duran otomobile tır çarptı: 2 yaralı

Kuzey Marmara Otoyolu’nda sürücünün kontrolünden çıkan tırın arıza nedeniyle park halinde bekleyen otomobile arkadan çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.30 sularında Kuzey Marmara Otoyolunun Odayeri mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Hikmet K. idaresindeki 41 KL 232 plakalı tır, sürücünün kontrolünden çıkarak arıza nedeniyle park halinde bulunan İlkay Y.’ye ait 14 AAP 171 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçlar refüje savrulurken, otomobil sürücüsü İlkay Y., yoldaki sürücüler tarafından araçtan çıkartıldı. Yapılan ilk müdahalenin ardından kazada yaralanan tır sürücüsü ayakta tedavi edilirken, otomobil sürücüsü İlkay Y. ise tedavi edilmek üzere Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Kaza sonrasında kaza anını anlatan tır şoförü Hikmet K., "Ben seyir hallinde ilerliyordum frene basmak istediğim de araç atmaya başladı sol tarafımdan geçen araçların üstüne devrilmemek için direksiyonu sağ tarafa kırdım o araçta park halindeymiş görmemiştim uyarıcı bir levha da yoktu. Allah beni de onu da korudu açıkçası ciddi bir şeyi yok” şeklinde konuştu.

Ekiplerin kazayla ilgili başlattığı çalışmalar sürüyor.