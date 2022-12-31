Otoyolda can pazarı: 1’i ağır 5 yaralı

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu, Orhangazi kavşağı yakınlarında meydana gelen trafik kazasında arızalanan ve emniyet şeridine çekilen bir otomobile aynı yönde gitmekte olan bir minibüs çarptı. Kazada 1’i ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza, sabah 07.45 sıralarında Gebze-Orhangazi-İzmir istikameti Orhangazi Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Soner Gündüz (31) idaresindeki 34 COZ 458 plakalı otomobil İstanbul’dan Bursa istikametine giderken, Orhangazi kavşağını geçtikten sonra arızalandı. Arızalanan otomobil emniyet şeridine çeken sürücü çekici çağırdı.

Minibüs otomobile çarptı

Arıza yaparak emniyet şerinde park halinde olan otomobile aynı yönde gitmekte olan Faruk Yertürk (25) idaresindeki 34 KL 4242 plakalı bir minibüs çarkadan çarptı. Savrulan otomobil bariyerlere çarparak hurdaya döndü. Kazada otomobil içinde bulunan sürücü Soner Gündüz ile birlikte Eşi Şeyda Gündüz (29), çocukları 4 yaşındaki Nil Su Gündüz ile 2 yaşındaki Yağız Gündüz ve Ali Gündüz (55) yaralandı.

Araç içinde can pazarı

Kaza sonrasında otomobilde bulunan Şeyda Gündüz araç içinde sıkıştı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevkedildi. Ağır yaralı olan Şeyda Gündüz itfaiye ekiplerinin çalışması ile araçtan çıkarılarak ambulansa alındı. Genç kadın ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılarak burada tedavi altına alındı. Diğer yaralılar ise olay yerine çağrılan ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Diğer yaralıların hayati tehlikesi bulunmazken, emniyet şeridindeki otomobile çarpan minibüsün sürücüsü Faruk Yertürk gözaltına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.