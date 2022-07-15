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Otoyolda 3 aracın karıştığı kazada 5 kişi yaralı

DÜZCE(İHA) – TEM Otoyolu Düzce kesiminde meydana gelen kazada 3 araç çarpıştı. Can pazarının yaşandığı kazada 5 kişi yaralandı.

Asayiş 15.07.2022, 14:01
Otoyolda 3 aracın karıştığı kazada 5 kişi yaralı

DÜZCE(İHA) – TEM Otoyolu Düzce kesiminde meydana gelen kazada 3 araç çarpıştı. Can pazarının yaşandığı kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza; öğlen saatlerinde TEM Otoyolu Yeşilyayla mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre M.B.’nin kullandığı Ankara istikametinden İstanbul istikametine seyir halindeki SI-MB-1696 yabancı plakalı otomobil önünde seyreden G. K.’nın kullandığı 59 TC 669 plakalı kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet aynı istikamete gitmekte olan Ö.F.K. idaresindeki 37 SL 246 plakalı hafif ticari araca çarptı. Hafif ticari araç kontrolden çıkarak takla atarak refüje düştü. Kazada hafif ticari araç içerisinde buluna 5 kişi yaralandı. Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardında Düzce ve Hendek’te bulunan hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza sonrası TEM otoyolu İstanbul istikameti yaklaşık 1 saat trafiğe kapalı kalırken, kaza yapan araçların kaldırılmasıyla trafik normale döndü. Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.

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