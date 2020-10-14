Otoyol şantiyesinde üzerinden silindir geçen işçi hayatını kaybetti
SAKARYA’NIN AKYAZI İLÇESİNDE KUZEY MARMARA OTOYOLU AKYAZI ŞANTİYESİNDE ÜZERİNDEN SİLİNDİR GEÇMESİ SONUCU AĞIR YARALANAN İŞÇİ KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBEDERKEN, SİLİNDİR SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI.
Sakarya’nın Akyazı ilçesinde Kuzey Marmara Otoyolu Akyazı Şantiyesinde üzerinden silindir geçmesi sonucu ağır yaralanan işçi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, silindir sürücüsü gözaltına alındı.
Olay, dün Kuzey Marmara Otoyolu Akyazı Şantiyesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mola sırasında yaşanan olayda Halil Çerçi isimli işçinin üzerinden silindir geçti. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Çerçi, sağlık ekiplerince Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalesi sonrasında Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Halil Çerçi, ameliyat esnasında hayatını kaybetti.
Silindir sürücüsü gözaltına alınırken, jandarma konu ile ilgili inceleme başlattı.
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