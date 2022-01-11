Otoyol hipodroma döndü: Başıboş at görenleri şaşkına çevirdi

Arnavutköy’de yolda koşarak ilerleyen başıboş at görenleri şaşkına çevirdi. Bazı sürücüler ise at yarışı sunuyormuş gibi anons yaparak durumu eğlenceli hale getirdi.

Arnavutköy-Kemerburgaz arasındaki otoyola giren at, araçların arasında koşarak ilerlemeye başladı. Yolda bir atın dörtnala koştuğunu gören sürücüler şaşkına dönerken, at kilometrelerce koşarak yoluna devam etti. Trafikte ilerleyen bir sürücü ise, atın koştuğu anlarda at yarışı sunuyormuş gibi anons yaparken, bazı sürücülerde kornalara basarak atı yoldan çıkarmaya çalıştı. Adeta hipodroma dönen yolda yaşananlar diğer vatandaşların cep telefonu kamerası ile kaydedildi.