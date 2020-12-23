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Otoparka uçan otomobil bir kişiye mezar oldu
Kartal’da geçtiğimiz gün akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında bir sitenin otoparkına uçan otomobil tavanı üzerine düştü. İçerisinde bulunan üç kişiden biri yaşamını yitirirken diğer ikisi ağır yaralandı.
Asayiş 23.12.2020, 05:15
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Kartal’da geçtiğimiz gün akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında bir sitenin otoparkına uçan otomobil tavanı üzerine düştü. İçerisinde bulunan üç kişiden biri yaşamını yitirirken diğer ikisi ağır yaralandı.
Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdıKartal, Hürriyet Mahallesi, Kavuklu Sokak’ta saat 22.30 sıralarında seyir halinde bulunan içerisinde üç kişi olan otomobil sürücüsü henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı direksiyon hakimiyetini kaybetti ve yüz elliyi aşkın dairenin bulunduğu sitenin otoparkına uçtu. Siteyi çevreleyen demir bariyerleri aşarak metrelerce yukarıdan yere çakılan otomobilde bir kişi yaşamını yitirirken iki kişi ağır yaralandı. Güvenlik kamerasına dakika dakika yaşanan kaza anında kameranın net olmayışıyla birlikte otomobil ışığı olduğu anlaşılan bir ışık kütlesi birdenbire aşağıya düşüyor. Korkunç kaza sonrası olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
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