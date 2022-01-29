Otopark inşaatından “çekçekle” hırsızlık kamerada

Kağıthane’de 3 hırsız, otopark inşaatından “çekçek” diye tabir edilen yük taşıma aracıyla 17 bin lira değerinde inşaat malzemesi çaldı. Hırsızlık anları kameralara yansırken çaldıkları malzemeleri 2 bin liraya satan hırsız ve satın alan hurdacı, Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Çalınan malzemeler ise ele geçirilerek sahibine teslim edildi.

Kağıthane Hürriyet Mahallesi’nde geçtiğimiz Ekim ayında meydana gelen olayda gece saatlerinde sokaktaki bir otopark inşaatına gelen 3 hırsız, içeriye girerek 17 bin lira değerinde inşaat malzemesini “çekçek” diye tabir edilen yük taşıma aracıyla çaldı. Bir süre malzemelerin olduğu çekçekle sokaktan uzaklaşan hırsızlar ardından bir pikapa yükleyerek kayıplara karıştı.

Kağıthane polisi hem hırsızı hem hurdacıyı yakaladı

Olayın ardından inşaat şefi Muhammet Enis B. (38) yaşanan hırsızlık üzerine emniyete giderek şikayette bulundu. Şikayetin ardından harekete geçen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamera görgülülerini incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar son ucunda polis ekipleri, 2 şahsın çaldıkları malzemeleri çekçek ile götürerek önce Şişli’de bir cadde üzerine indiklerini ardından da başka bir şahsın da yardımıyla pikap tarzı bir araca yüklediklerini belirledi. Devam eden çalışmalarda Kağıthane polisi, emniyette 4 farklı suçtan kaydı bulunan Şahin T.’yi (27) kıskıvrak yakaladı.

Malzemeleri 2 bin liraya satmışlar

Gözaltına alınan şahıs çaldıkları malzemeleri 2 bin lira karşılığında hurdacı Veysel U.’ya sattığını itiraf etti. Bunun üzerine hurdacıya giden polis ekipleri, U.’yu gözaltına alarak satın aldığı malzemelere de el koydu. Emniyette “suç eşyasını satın almak” suçundan adli işlemi yapılan Veysel U. savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, Şahin T. ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Ele geçirilen malzemeleri ise inşaat şefine teslim edildi. Öte yandan, güvenlik kameralarından tespit edilen diğer şüpheliler Efe Ç. ile Cafer Ş.’yi yakalamaya yönelik çalışmalar sürüyor.