Otomobillerin hurdaya döndüğü kazada 2 kişi yaralandı
AFYONKARAHİSAR'IN ÇAY İLÇESİNDE İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU 2 KİŞİ YARALANDI.
Afyonkarahisar’ın Çay ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında hurdaya dönen araçlarda 2 kişi yaralandı.
Kaza, Çay-Dinar karayolu Devederesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Atilla Ş. (43) yönetimindeki 42 AGB 092 plakalı otomobil, Caner K. idaresindeki 16 BHE 04 plakalı otomobille çarpıştı. Kaza sonrası kontrolden çıkan otomobillerden biri yol kenarında bir diğeri ise tarlaya girerek durabildi. Kazanın ardından Caner K.’nin kullandığı otomobilde küçük çaplı bir yangın da meydana geldi.
Kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine çok sayıda jandarma, 112 Acil servis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yangını söndürmesinin ardından yaralılar ambulanslar ile hastanelere kaldırıldı.
Kaza ile ilgili jandarma tarafından başlatılan soruşturma sürüyor.
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