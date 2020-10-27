Otomobillerin çarpıştığı kaza kamerada

Kilis’te kırmızı ışık ihlali yapan otomobillerin çarpıştığı kaza kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Kilis Çevreyolu üzerinde bulunan Öncüpınar kavşağında kırmızı ışık ihlali yapan 2 otomobil çarpıştı. Otomobillerin çarpıştığı anlar saniye saniye şehir polis kameralarına yansıdı. Kazada maddi hasar meydana gelirken, ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.