Otomobillerin bagajından 80 silah ile balya halinde para ele geçirildi

İstanbul’da, yasadışı silah ticareti yapan kanun kaçaklarına yönelik operasyonda 80 silah ve bir miktar mühimmat ve yüklü miktarda para ele geçirilirdi. Silah kaçakçısı 3 kişinin yakalandığı operasyonda ele geçen silahlar emniyette sergilendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçla Mücadele Birimi, piyasaya ve suç örgütlerine dağıtılmak üzere yasadışı silah imalatı ve ticareti yapan kişilere yönelik geniş çaplı çalışma gerçekleştirdi. Yürütülen soruşturma kapsamında 11 ve 13 Aralık’ta Bayrampaşa ve Ümraniye’de silah sevkiyatı yapılan araçlara operasyon düzenlendi. Yasadışı silahlı kaçakçılarının da aralarında olduğu 3 şüpheli gözaltına alındı. Yakalanan E.D., S.D. ve Z.A. adlı 3 şüpheli, sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Güvenlik güçleri tarafından söz konusu suç ağlarının araçlarına yönelik operasyonda çoğu kaçak imalathanelerde üretilmiş 42’si kuru sıkıdan çevirme, 2’si kuru sıkı ve 36’sı ruhsatsız tabanca olmak üzere 80 silah, bu silahlara ait 93 şarjör, 15 mermi, silah imalatında kullanılan 3 makine, 3 tabanca sürgüsü, 2 tabanca gövdesi ile çok sayıda silah parçasının ele geçirildiği duyuruldu. Ayrıca silah kaçakçılığından elde edildiği değerlendirilen 88 bin 610 TL, bin 200 dolar ve bin 100 euro’ya el konulduğu aktarıldı.

Operasyonda gözaltına alınan 3 silah kaçakçısı ifadeleri alınmak üzere İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şubesine götürüldü. 11 ve 13 Aralık’taki baskınlarda el konulan silahlar İstanbul Emniyet Müdürlüğünde sergilenirken, adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 1’i serbest bırakıldı. 2 zanlı ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polisin, silah ticareti yapan organize suç oluşumlarına ve bu yapılardan silah temin ederek dirsek temasında bulunan kanun kaçaklarına yönelik operasyonlarının süreceği belirtildi.