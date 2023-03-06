Otomobillere dadanan dikiz aynası hırsızları kamerada

İstanbul’da 4 ayrı ilçede otomobillere dadanarak sensör ve dikiz aynalarını çalan hırsızlık şüphelileri yakalandı. Gözaltına alınan 4 şüpheliden 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği Ekipleri, Ataşehir, Ümraniye, Kadıköy ve Maltepe’de 30 otomobilden sensör ve dikiz aynası hırsızlığı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Şüpheli şahısların kimliklerini tespit eden ekipler, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Çalışmalar sonucunda şüpheliler Maltepe ve Ataşehir ilçelerinde yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden D.K.(26) hakkında 44 adet suç kaydı olduğu tespit edildi. Şüpheli Murat K. (29) hakkında 13 suç kaydı, Muhammed E.A., (23) hakkında 23 suç kaydı, Ahmet T.A.(19) hakkında ise 2 suç kaydı olduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Murat K., Muhammed E.A. ve Ahmet T.A. tutuklanırken, şüpheli D K. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Öte yandan, hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otomobille sokağa giren şüphelilerin park halindeki araçların dikiz aynalarını çalarak uzaklaştıkları görülüyor.