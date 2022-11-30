Otomobillerden mont, para ve anahtar takımı çalan hırsızı yakalandı

Konya’da hastane otoparkında park halinde bulunan otomobillerden hırsızlık yapan şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinin otoparkındaki araçlardan bir otomobilden mont ve bir miktar para çalındı. Bir süre sonra yine aynı otoparkta bulunan başka bir araçtan anahtar takımları çalındı. Hırsızlık olaylarını değerlendiren Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri şüpheliyi yakalamak için harekete geçti. Hastane ve çevresindeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelinin daha önceden de 18 ayrı suç kaydı olan Ahmet A., olduğu tespit edildi. Hırsızlık şüphelisi, ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Ahmet A., sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.