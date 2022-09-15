Otomobiller kavşakta kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde kavşakta iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Araçların yol kenarına savrulduğu kazada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi’nde meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen iki otomobil kontrolsüz kavşakta kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle her iki araç yol kenarına savruldu. İki otomobil sürücüsü kazada yaralanırken, kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları çevredeki hastaneye kaldırdı.

Öte yandan kaza sonrası yol üzerinde trafik akışı kontrollü sağlanırken, araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.