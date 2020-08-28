Otomobiller kavşakta çarpıştı, kaza nedeniyle şoka girdi
ZONGULDAK'IN EREĞLİ İLÇESİNDE TRAFİK KAZASI MEYDANA GELDİ. KAZA NEDENİYLE ŞOKA GİREN 1 KİŞİ, OLAY YERİNDE YAPILAN MÜDAHALENİN ARDINDAN HASTANEYE KALDIRILDI.
Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde iki otomobil kavşakta çarpıştı. Kaza nedeniyle şoka giren 1 kişi, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgiye göre, Kepez kavşağında meydana gelen kazada, Uzunçayır Mahallesi’nden Zonguldak-Ereğli karayoluna çıkan ve iddiaya göre kırmızı ışıkta geçen Mehmet Saim G. (69) idaresindeki 67 AAK 121 plakalı otomobile, Zonguldak istikametinden Ereğli istikametine seyir halinde olan Gürkan G. (41) idaresindeki 67 AAS 401 plakalı otomobile çarptı. Kazada, panik atak rahatsızlığı bulunan Mehmet Saim G.’nin eşi Firdevs G. (66) şoka girdi. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra yaşlı kadın, ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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