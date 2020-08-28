Otomobiller kavşakta çarpıştı, kaza nedeniyle şoka girdi

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde iki otomobil kavşakta çarpıştı. Kaza nedeniyle şoka giren 1 kişi, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kepez kavşağında meydana gelen kazada, Uzunçayır Mahallesi’nden Zonguldak-Ereğli karayoluna çıkan ve iddiaya göre kırmızı ışıkta geçen Mehmet Saim G. (69) idaresindeki 67 AAK 121 plakalı otomobile, Zonguldak istikametinden Ereğli istikametine seyir halinde olan Gürkan G. (41) idaresindeki 67 AAS 401 plakalı otomobile çarptı. Kazada, panik atak rahatsızlığı bulunan Mehmet Saim G.’nin eşi Firdevs G. (66) şoka girdi. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra yaşlı kadın, ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.