Otomobiller kavşakta çarpıştı: 3 yaralı

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, Güneşli Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hamza Akbaş Caddesi’nden gelen İdris Y. idaresindeki 06 M 5720 plakalı otomobile, Binali Yıldırım Bulvarı’ndan hastane istikametine seyir halinde olan Sadettin K. yönetimindeki 31 UK 046 plakalı otomobile yandan çarptı. Savrulan otomobillerden biri duvara diğeri ise kaldırımdaki pazar tezgahına çarparak durabildi. Kazada, sürücüler ile 31 UK 046 plakalı araçta yolcu olarak bulunan 1 kişi yaralandı. Yaralıların yardımına ilk olarak çevredeki vatandaşlar koştu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kazayla ilgili tahkikat başlattı.