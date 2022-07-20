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Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

Kırıkkale’de iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada iki kişi yaralandı.

Asayiş 20.07.2022, 10:28
Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

Kırıkkale’de iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada iki kişi yaralandı.

Kaza, Kırıkkale’de Millet Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.Ç. idaresindeki 06 RHB 42 plakalı otomobil ile A.T.’nin kullandığı 06 FK 6154 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada iki sürücü de yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi. Maddi hasarın oluştuğu iki araçta otoparka kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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