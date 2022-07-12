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Otomobiller çarpıştı: 6 yaralı

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Asayiş 12.07.2022, 09:53
Otomobiller çarpıştı: 6 yaralı

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Altınoluk Mahallesi Seher Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, 38 ABR 078 plakalı otomobil ile 38 EL 883 plakalı otomobiller çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 6 kişi yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı 6 kişi ambulanslar ile çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri de kazanın meydana geldiği caddede güvenlik önlemi alarak, inceleme yaptı. Kazaya karışan otomobiller çekici ile kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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