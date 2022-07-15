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Otomobiller çarpıştı: 2 yaralı

Van’ın Edremit ilçesinde otomobillerin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Asayiş 15.07.2022, 13:58
Otomobiller çarpıştı: 2 yaralı

Van’ın Edremit ilçesinde otomobillerin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, Van-Tatvan karayolu üzerindeki Edremit sahil bandı bölgesinde meydana geldi. M.P. yönetimindeki 21 ACB 044 plakalı Seat marka otomobil ile Z.D. idaresindeki 09 YS 652 plakalı Citroen marka otomobil bilinmeyen bir sebepten dolayı çarpıştı. Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin de müdahale ettiği kazada Citroen marka otomobilin büyük hasar alırken, yaralanan 2 kişi ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi.

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