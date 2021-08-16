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Otomobille motosiklet çarpıştı: 17 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu, motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Asayiş 16.08.2021, 14:04
Otomobille motosiklet çarpıştı: 17 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu, motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Uzunköprü’nün Kavak Mahallesi Bülent Çakır Caddesi’nde 17 yaşındaki Orçun Gülçin’in idaresindeki 22 ABA 140 plakalı motosiklet ile ismi öğrenilemeyen sürücünün yönetimindeki FY-555-WB plakalı otomobil çarpıştı. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Gülçin, 112 acil sağlık ekipleri tarafından Uzunköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı. Gülçin, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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