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Otomobille minibüs çarpıştı: 4 yaralı

VAN (İHA) – Van’ın Erciş ilçesinde otomobille minibüsün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Asayiş 23.05.2021, 19:07
Otomobille minibüs çarpıştı: 4 yaralı

VAN (İHA) – Van’ın Erciş ilçesinde otomobille minibüsün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, ilçenin Çınarlı Mahallesi’nde meydana geldi. Turgay C.’nin kullandığı 16 LDK 81 plakalı Toyota marka otomobille Haluk Ç.’nin idaresindeki 06 ZVT 65 plakalı Volkswagen Transporter minibüs çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle otomobil ve minibüs kanala düştü. Bölgeye gelen sağlık, itfaiye ve polis ekiplerince otomobil şoförü Turgay C. ve kızı Aysima C. ile minibüsteki Binnaz İ. ve Şükran Ç. kurtarılarak ambulansla Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.
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