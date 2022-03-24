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Otomobille işçileri taşıyan minibüs çarpıştı: 15 yaralı
Van’ın Gevaş ilçesinde otomobille işçileri taşıyan minibüsün çarpışması sonucu 15 kişi yaralandı.
Asayiş 24.03.2022, 21:03
Van’ın Gevaş ilçesinde otomobille işçileri taşıyan minibüsün çarpışması sonucu 15 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre kaza, akşam saatlerinde Gevaş-Tatvan karayolu üzerinde meydana geldi. Plakaları ve sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen otomobille kundura fabrikası işçilerini taşıyan minibüs kafa kafaya çarpıştı. Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Tuşba, İpekyolu ve Gevaş itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği kaza bölgesine çok sayıda polis, jandarma ve ambulans sevk edildi. Kazada yaralanan 6’sı ağır 15 yaralı kentteki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.