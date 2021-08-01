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Otomobille hafif ticari araç çarpıştı: 6 yaralı

Van’ın Özalp ilçesinde otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Asayiş 01.08.2021, 19:43
Otomobille hafif ticari araç çarpıştı: 6 yaralı

Van’ın Özalp ilçesinde otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, Van-Gürpınar karayolunda meydana geldi. Sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen otomobille hafif ticari araç, bilinmeyen bir sebepten dolayı çarpıştı. Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin de müdahale ettiği kazada yaralanan 6 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.
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